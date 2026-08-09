Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hukuk Müşavirliği görevindeki değişikliğe ilişkin ortaya atılan iddialara yanıt verdi. Aras, görevden ayrılan Rabia Uçar Balaban'ın istifaya zorlanmadığını, yeni Hukuk Müşavirinin ise Veli Ağbaba'nın akrabası olmadığını belirterek, 'Görev ve sorumlulukların belirlenmesinde temel ölçütümüz liyakat, kamu yararı ve Muğla'ya hizmettir' dedi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hukuk Müşavirliği görevinde yaşanan değişiklikle ilgili kamuoyuna açıklama yaptı.

Aras, Muğla Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Süleyman Akbulut tarafından gündeme getirilen bazı iddialar üzerine açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

'GÖREVDEN ALINMADI, İSTİFAYA ZORLANMADI'

Uzun yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Hukuk Müşaviri Rabia Uçar Balaban'ın görevden alınmadığını ve istifaya zorlanmadığını ifade eden Aras, Balaban'ın tamamen özel nedenlerle ve kendi iradesiyle görevinden ayrılmak istediğini kendilerine bildirdiğini aktardı. Aras, Balaban'a görevine devam etmesini bizzat istediğini belirterek, 'Kurumumuza uzun yıllardır verdiği emek ve başarılı çalışmaları nedeniyle görevine devam etmesini istediğimi de bizzat ifade ettim. Ancak kendisi özel nedenleri nedeniyle ayrılma kararını sürdürmüştür' ifadelerini kullandı.

'YENİ HUKUK MÜŞAVİRİ AĞBABA'NIN AKRABASI DEĞİL'

Aras, yeni Hukuk Müşavirinin Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın akrabası veya yakını olduğu ve görevlendirmenin Ağbaba'nın müdahalesiyle yapıldığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu. Yeni Hukuk Müşavirinin uzun yıllardır Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan bir çalışma arkadaşı olduğunu belirten Aras, Ağbaba ile herhangi bir akrabalık ilişkisinin bulunmadığını ifade etti.

Aras ayrıca görevlendirme sürecinde görevden ayrılan Rabia Uçar Balaban'ın da görüş ve önerisinin bulunduğunu belirtti.

'TASFİYE VE SİYASİ MÜDAHALE İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Görev değişikliğinin 'tasfiye', 'akraba ataması', 'siyasi müdahale' veya 'kast sistemi' gibi ifadelerle kamuoyuna sunulmasının gerçeği yansıtmadığını dile getiren Aras, bu tür değerlendirmelerin belediyede uzun yıllardır görev yapan çalışanların emeği açısından da haksızlık oluşturduğunu söyledi.

KAMUOYUNA AÇIKLAMA



Muğla Büyükşehir Belediyemiz Hukuk Müşavirliği görevinde yaşanan değişiklik üzerinden bu sabah Mabolla Medya YouTube kanalında Mabolla Medya Genel Yayın Yönetmeni ve Muğla Gazeteciler Cemiyet Başkanı Süleyman Akbulut tarafından ileri sürülen bazı iddialar: pic.twitter.com/gtVT4JqWDW — Ahmet Aras (@arasahmetmugla) August 9, 2026

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev ve sorumlulukların belirlenmesindeki temel ölçütlerin liyakat, kamu yararı ve Muğla'ya hizmet olduğunu vurgulayan Aras, basının eleştiri ve sorgulama hakkına saygı duyduklarını ancak kişilerin ve kurumların itibarını ilgilendiren ciddi iddiaların yayımlanmadan önce taraflara sorulması ve bilgilerin doğrulanması gerektiğini ifade etti.

Aras, açıklamasının sonunda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışına ilişkin de mesaj verdi. 'Muğla Büyükşehir Belediyesi, hiçbir kişinin veya siyasi çevrenin kişisel müdahalesiyle yönetilmemektedir' diyen Aras, Muğla'nın iradesine, kurumların liyakatine ve çalışma arkadaşlarının emeğine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.