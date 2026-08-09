Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yeni bir Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak. 'Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar' (Karar Sayısı: 11571), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 340'ıncı maddesi kapsamında alındı.

Yeni müdürlüğün kurulmasıyla birlikte Kepsut ilçesindeki ormanların korunması, işletilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

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