Balıkesir'in Kepsut ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yeni bir Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak. 'Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar' (Karar Sayısı: 11571), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.
Söz konusu karar, 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 340'ıncı maddesi kapsamında alındı.
Yeni müdürlüğün kurulmasıyla birlikte Kepsut ilçesindeki ormanların korunması, işletilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.