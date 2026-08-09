Bunlar da ilginizi çekebilir

Faili meçhul 2 cinayet daha aydınlatıldı

Yeni müdürlüğün kurulmasıyla birlikte Kepsut ilçesindeki ormanların korunması, işletilmesi ve sürdürülebilir yönetimine ilişkin çalışmaların daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in Kepsut ilçesinde yeni bir Orman İşletme Müdürlüğü kurulacak. 'Orman Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Belirtilen Orman İşletme Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar' (Karar Sayısı: 11571), bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü kurulması kararlaştırıldı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.