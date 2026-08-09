Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşra teşkilatlarında kullanılmak üzere toplam 6 bin 250 yeni kadro ihdas edildi. Kadroların 5 bin 125'i emniyet amiri olarak belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel yapısına ilişkin yeni düzenleme bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı. 'Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi', Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Kararname kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem merkez hem de taşra teşkilatında kullanılmak üzere toplam 6 bin 250 kadro oluşturuldu.

MERKEZ TEŞKİLATINA BİN 550 KADRO

Düzenlemeye göre EGM'nin merkez teşkilatı için; 925 1'inci derece başmüfettiş, 200 1'inci derece merkez emniyet müdürü, 425 emniyet amiri olmak üzere toplam bin 550 kadro ihdas edildi.

Taşra teşkilatı için ise 500 bilgisayar işletmeni ile dereceleri 2 ve 5 arasında değişen 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu oluşturuldu.

Böylece taşra teşkilatına toplam 4 bin 700 kadro tahsis edilirken, merkez ve taşra teşkilatındaki yeni kadroların toplamı 6 bin 250'ye ulaştı.