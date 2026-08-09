Dünyanın en büyük vinç gemilerinden Saipem 7000, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nı ekiplerin koordinasyonunda emniyetle geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zorlu geçişin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dünyanın en büyük vinç gemilerinden Saipem 7000'in İstanbul ve Çanakkale Boğazları'ndan geçişini emniyetle tamamladığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nın güçlü akıntıları ve yoğun deniz trafiği nedeniyle zorlu geçişlere sahne olduğuna dikkat çekti. Uraloğlu, paylaşımında, 'Bu kez boğazlarımızda dev bir misafirimiz vardı: Dünyanın en büyük vinç gemilerinden Saipem 7000'in geçişini ekiplerimizin koordinasyonunda emniyetle tamamladık' ifadelerini kullandı.

Boğazlardaki kritik gemi geçişlerinin titiz bir koordinasyon ve operasyonel kabiliyet gerektirdiğini vurgulayan Uraloğlu, 'Boğazlarımızdaki her kritik geçişi, güçlü koordinasyon ve yüksek operasyon kabiliyetimizle başarıyla yönetiyoruz' dedi.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarımız, güçlü akıntıları ve yoğun deniz trafiğiyle zorlu geçişlere sahne oluyor. ????



Bu kez boğazlarımızda dev bir misafirimiz vardı: Dünyanın en büyük vinç gemilerinden Saipem 7000'in geçişini ekiplerimizin koordinasyonunda emniyetle tamamladık. ????️: pic.twitter.com/0u934fNXfJ — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 9, 2026