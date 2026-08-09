İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Sebahattin Şirin olarak bilinen ve ismini bu şekilde değiştiren Muzaffer Şirin hakkında farklı suçlamalar kapsamında gözaltı talimatı verdi. Şirin hakkında 6222 sayılı Kanun, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma, örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verildi.

Alınan bilgilere göre Şirin hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 14 ve 15'inci maddelerine muhalefet, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191'inci maddesi kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve bulundurma, TCK 220 kapsamında örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A kapsamında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarına ilişkin soruşturma yürütülüyor.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Şirin'in gözaltına alınmasına yönelik işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

SEBAHATTİN ŞİRİN'DEN AKIN GÜRLEK'E 'FENERBAHÇE' ÇAĞRISI

Hatırlanacağı gibi, Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin, Uğur Mumcu cinayeti dosyasının yeniden ele alınmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek dün Adalet Bakanı Akın Gürlek'e çağrıda bulunarak, son dönemde kamuoyunda dolaşan ve Bakan Gürlek'in de adının geçirildiğini öne sürdüğü 'Fenerbahçe'nin şampiyon yapılacağı' yönündeki iddialara itibar etmediklerini içeren paylaşımda bulunmuştu.

Sayın Akın Gürlek



Uğur Mumcu cinayeti dosyasını yeniden ele almanız üzerine geçtiğimiz günlerde kısa bir yazı kaleme almış görüşlerimi belirtmiştim.



Ülkemizi derinden sarsan kilometre taşı sayılabilecek faili meçhul cinayetleri ve olayları yeniden ele almanız çok değerli ve bir: — Sebahattin Şirin (@SebahattinReis) August 8, 2026