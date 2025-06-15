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Yaralı Samet T., sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Cedidiye Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile motosiklet çarpıştı; yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Cedidiye Mahallesi Bolu Caddesi üzerinde, Halil Ç. idaresindeki 41 APB plakalı otomobil ile Samet T.’nin kullandığı motosiklet çarpıştı.

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