Düzce’de Kalıcı Konutlar 3. Bölge’de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Kalıcı Konutlar 3. Bölge’sinde meydana gelen trafik kazasında, E.G. idaresindeki 81 AEZ 076 plakalı motosiklet ile Y.B.’nin kullandığı 81 ADM 149 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü E.G. yaralandı.Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı E.G., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.