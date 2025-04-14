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Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada sürücü ile yaya yaralandı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de alınan bilgiye göre Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde D.D. İdaresindeki 81 ADG 270 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.D. Ve yaya A.A. Yaralandı.