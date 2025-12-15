Düzce'de bir kuyumcu tarafından dolandırıldıkları iddiasıyla bir araya gelen çok sayıda mağdur, sabah saatlerinde Kültür Mahallesi'nde bulunan bir evin önünde toplanarak eylem yaptı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre; kentte uzun yıllardır faaliyet gösteren bir kuyumcu, bir süre önce iş yerini kapatarak çok sayıda kişiyi mağdur etti. Birikimlerini söz konusu kuyumcuya emanet ettiklerini öne süren mağdurlar, verdikleri para ve altınları geri almak istediklerini belirtti.

Eylemin yapıldığı bölgede polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, protesto sırasında fenalaşan yaşlı bir kadın için sağlık ekiplerine haber verildi. Mağdura ambulansta müdahale edildi. Mağdurlar, defalarca kuyumcuya gittiklerini ancak çeşitli gerekçelerle oyalandıklarını ileri sürdü.

Mağdurlardan Serap Yılmaz, yaşadıklarını anlatarak, '20 gram altın parasını teslim ettik. Vereceklerini söylediler ama sürekli bahanelerle ertelendik. Dükkanına defalarca gittim. Dört çocuk annesiyim. Çocuklarımın rızkı için biriktirdiğim altını geri istiyorum' dedi. Saatler süren eylemin ardından mağdurlar, yetkililerden konuyla ilgili adım atılmasını ve haklarının teslim edilmesini talep etti.