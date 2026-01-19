Düzce Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte pazar gecesinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle gece boyunca çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Düzce Merkez, Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerinde konuşlandırılan ekipler, yolların ulaşıma açık kalması için sabaha kadar görev yaptı. Soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirilirken, kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte şehir genelinde kar küreme çalışmaları yapıldı.

Öncelik ana arterlere verilirken, hastane, itfaiye ve diyaliz merkezleri gibi kritik kurumların güzergâhları ulaşıma açık tutuldu. Günün ilk ışıklarıyla birlikte ekipler, ara sokaklar ve kaldırımlarda da kar küreme ve temizlik çalışmalarına başladı.

Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri ile Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinden oluşan karla mücadele timleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla İstanbul Caddesi, Spor Sokak, Gaziantep Caddesi, Atatürk Bulvarı, Kuyumcuzade Bulvarı, Eski Bolu Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Gazhane Caddesi ve Saatçigil Caddesi başta olmak üzere şehir merkezi genelindeki yaya yollarında çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca yaya köprüleri ve üst geçitler de temizlenerek güvenli ulaşım sağlanıyor.