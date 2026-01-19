Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, termal drone sistemleriyle arazi ve hava şartlarından bağımsız olarak yasa dışı avcılık faaliyetlerini takip ediyor. Ekiplerin Düzce'de gerçekleştirdiği denetimlere ilişkin drone görüntüleri paylaşıldı.

DÜZCE (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatını korumak ve sürdürülebilir ekosistemi sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen termal drone sistemleriyle gece-gündüz tarama faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, teknolojik imkanların en üst seviyede kullanıldığı denetimlerle yasa dışı avcılığın önlenmesinin hedeflendiği belirtildi.

Düzce'deki çalışmaların, doğal yaşam alanlarının korunması ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlanan görüntüler, müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.