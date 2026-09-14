Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, İpsala ve Hamzabeyli'de düzenlenen iki operasyonda toplam 174 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin Edirne'deki İpsala ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda toplam 147 kilogram 85 gram skunk esrar ile 27 kilogram 180 gram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, risk analizi ve hedefleme çalışmaları kapsamında şüpheli görülen bir araç İpsala Gümrük Kapısı'nda X-Ray taramasına yönlendirildi. Narkotik dedektör köpekleri BETA ve AXEL'in de katıldığı aramada, çekici kabininde 132 vakumlu poşet içinde 147 kilo 85 gram skunk bulundu.

Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda yapılan diğer operasyonda ise Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir TIR, X-Ray taramasında şüpheli bulundu. Narkotik dedektör köpeği ANTİ'nin tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, streç poşetlere sarılmış 24 paket halinde 27 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

Her iki operasyonla ilgili soruşturmaların İpsala ve Edirne Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde sürdüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.