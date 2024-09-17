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Düzce İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, İl jandarma komutanlığı ve bağlı birlik komutanlıklarınca, sorumluluk alanında 13 Eylül tarihinde Düzce İli genelinde şok uygulaması icra edilmiştir. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yapılan yol kontrol faaliyetinde; 4.343 şahıs ve 1.973 araç sorgulanmıştır, yapılan sorgulama sonucunda çeşitli suçlardan 9 şahıs yakalanmış, 3 araç trafikten men edilmiştir.

Öte yandan araçlarda ve Şahıslarda yapılan aramalarda 2 Gr kubar esrar ele geçirilmiştir.

Kaynak: igf