Bursa Gemlik'te yaşayan, uzun yıllardır edebiyata merak duyan Çağdaş Subaşı'nın ilk romanı "Aşkın Özlemi" raflardaki yerini aldı. Yaklaşık üç yıllık çalışmanın eseri olan kitap, okurlarından büyük beğeni topladı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde edebiyata tutkulu Çağdaş Subaşı, ilk imza gününü Gemlik Kitap Limanı'nda gerçekleştirdi.

Fuarda yerini alan yazar, ilk kitabı "Aşkın Özlemi" hakkında konuştu.

Subaşı, kitabının okurlarla buluşmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yazım sürecinde ailesinden ve yakın çevresinden destek olanlara teşekkür etti.

"Kitabımı öncelikle aileme ithaf ediyorum" diyen Çağdaş Subaşı, "Uzun ve yorucu bir sürecin ardından düşüncelerimi basılmış olarak görmek mutluluk verici. Hepimizin bir şekilde aşina olduğu aşk konusunu kendi perspektifimden anlatmak istedim. Okuyanların da benzer duyguları yaşamalarını umuyorum" dedi.