Düzce Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte her iki araçta da yolcu bulunan toplamda 4 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, Düzce'nin Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi.

Alınan bilgiye göre S.D. yönetimindeki 42 AKK 060 plakalı otomobille, K.S. idaresindeki 81 AR 798 plakalı otomobil çarpıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan Z.D. ve Z.S. de yaralandı.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ardıından normale döndü.