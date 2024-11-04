Düzce Konuralp'te bir depoda bilinmeyen nedenle çıkan yangında iki katlı ev küle döndü.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi'ndeki bir depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın depo yanındaki iki katlı eve de sıçradı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.