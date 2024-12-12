Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait iki katlı ahşap evde soba ateşinden çıktığı öne sürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce merkeze bağlı Sinirci köyünde Bediha Gel'e ait 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.
Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Ekiplerin ilk tespitine göre soba ateşinden çıktığı anlaşılan yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: igf