Düzce'de 14 yaşındaki genç kız intihar girişiminde bulundu.Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Kültür mahallesi Spor sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinde gerçekleşen olayda 14 yaşındaki E.N.D. sinir krizi geçirdi.

Alınan bilgiye göre iş merkezinin lavabosunda kendine zarar vererek intihara kalkıştı.

Çevredekilerin durumu farketmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine gelirken, bu gencin daha önceden de aynı şekilde kendine zarar verme girişimleri olduğu ve bundan dolayı psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

E.N.D. sağlık ekipleri tarafından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.