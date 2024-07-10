Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, fazla mesainin önüne geçerek aylık 6 Milyon TL’ye yakın para belediyenin kasasında kalmasını sağladıklarını kaydetti.Nurhan İçmez - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Tokat Mahalle Muhtarları ile belediye sosyal tesislerinde bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının istek ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, göreve geldikleri üç ay içerisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların yerel yönetimlerle ilgili karşılaştıkları sıkıntıları çözüme ulaştırma noktasında muhtarların öncü yöneticiler olduğunu söyleyen Başkan Yazıcıoğlu, “Sizler Tokatlılara ulaşma noktasında bizim kıymetlimizsiniz. Sizinle mahallelerimize ulaşıyor, mahallelerimizin dinamiklerini, ihtiyaçlarını ve taleplerini alıyorum. Görevi devraldıktan hemen sonra Belediye Başkan Yardımcılarımızı belirlememizle birlikte yeni müdürlüklerimizi kurduk, bazı müdürlüklerde revizyon yaptık, yer değiştirmelerimiz oldu. Teknik personel sorunumuzu çözüyoruz. Kurum içerisinde bunlar haklı olarak uyum için zaman alıyor. Bugün itibariyle kurum içi düzenlememizi tamamlamış durumdayız.” dedi.

HAYALLERİMİZ VAR

Borç yükünün hizmet sunma noktasında bazı engelleri de beraberinde getirdiğini aktaran Başkan Yazıcıoğlu, “Belediyemizin borç yükü var ama yönetilmeye çalışılan bir borç yükü var. Gelir gider dengesinin orantılı olduğu, kaynak bulunmasının gerekli olduğu bir borç yükü var. Tasarruf tedbirleri ister istemez hareket alanınızı kısıtlıyor. Tarihin en kapsamlı en geniş tasarruf tedbirlerinin alındığı dönemde bizler belediyeyi devraldık. İnşallah üç sene sürmez. Hayallerimiz var, projelerimiz var, yatırımlarımız var.” şeklinde konuştu.

Ankara ziyaretleri hakkında da bilgi veren Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Ben seçildiğim günden itibaren Milletvekilimiz Sayın Yücel Bulut’la birlikte Ankara’da Bakanlıklarımızı ziyaret ederek adeta mekik dokuduk. Yapacağımız yatırımlar için altyapımızı hazırladık.” diye konuştu.

ARAÇ VE EKİPMANLARIMIZI YENİLİYORUZ

Tokat’a ve Tokatlılara hizmet noktasında araç parkının önemine işaret eden Yazıcıoğlu “Geçtiğimiz dönem içerisinde Tokat Belediyesi’nin araç ve ekipmanlarına hiç müdahale edilmemiş, dönüp bakılmamış. Birçoğu atıl vaziyette. Tokat’ta ikinci bir yangın çıksa müdahale edecek itfaiye aracı yok, temizlik işlerimizin araçları, fen işlerimizin araçları kullanılamayacak vaziyete gelmiş durumda. Bizler işte bu soruna neşter vurduk.” dedi. Başkan Yazıcıoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Tokat’ımızın en büyük sorunlarından biri olan temizlik konusunda yaptığımız girişimler neticesinde 2024 model çöp konteyner temizleme aracından, çöp transfer tırlarımıza kadar toplam 10 aracımızı haftaya şehrimize kazandırıyoruz. Pırıl pırıl olacak Tokat’ımız. Her mahalleye bir sorumlu, çavuş atayacağız, sorumluluk vereceğiz. O mahallede temizlikle ilgili bir sıkıntı olursa hesabını bu sorumlu kişiye soracağız.

Bizler göreve geldiğimiz üç aylık süreç içerisinde ki bu üç aylık süreçte bayramları atlattık, hayırlı olsun ziyaretlerini atlattık ve tüm bunları başardık. Kendi kaynağımızı oluşturmak için çalışıyor, ayağımızı yorgana göre uzatmaya gayret ediyoruz. Doğru yatırımlarla, doğru kaynakları kullanıp Tokat’ın geleceğine hizmet etmeye çalışıyoruz.

Tokat’ımızı sivrisineklerden kurtarmak için büyük bir çalışma gerçekleştirdik. Lavra dönemi Mart ayı idi. Ancak o dönemde ilaçlama yapılmadı. Ben ittifakımıza saygı duyan bir insan olarak hiçbir zaman bunu medyaya taşımadım. İlaçlama araçlarımızda eksiklik vardı. İki tane olan araç sayısını dörde çıkardık. Ve Türkiye'de bir ilk olarak teknolojiyi kullanarak dronla ilaçlama yaptık. Şehrimizde değişimi başlattık.”

ÖNCE EVİMİZİN İÇİNİ DÜZENLEDİK

Tasarrufun önemli olduğunu kaydeden Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, “Bizim dönemimizde ilk defa Sosyal Tesislerimiz kâr etmeye başladı. Fazla mesailerin önüne geçtik. Aylık 8 Milyon TL’ye yakın fazla mesaiye giden para vardı. Bunu düşürdük ve 6 Milyon TL’ye yakın para belediyemizin kasasında kalıyor. Bizler önce evimizin içini düzenliyoruz. Önce biz güçlü olacağız ki size rahatlıkla hizmet edebilelim, önce biz kuvvetli olacağız ki sizin ihtiyaçlarını giderebilelim, önce biz nefes alacağız ki sizlere nefes olabilelim. Belediye Başkan Yardımcılarımız, Özel Kalemimiz, Müdürlerimiz hepsi liyakatli insanlardan oluşuyor. Bu kadroyu Türkiye’de başka bir belediyede görmeniz çok zor. Hepsi belediyeci hepsi mühendis ve işinde uzman. Türkiye'ye örnek bir belediye oluşturduk. Bize sadece zaman lazım. Elimizde sihirli bir değnek yok. Hepsi zamanla olacak ve Tokat’ımız hak ettiği günlere kavuşacak.” durum değerlendirmesi yaptı.