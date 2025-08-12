Düzce’nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Üçköprü köyü Fenerbahçe Mahallesi’nde çıkan yangın, mahallede paniğe neden oldu.

HaberözelTV (DÜZCE İGFA)

Mehmet Çak’a ait 2 katlı evin çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, 2 katlı evin çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin incelemeleri sürüyor.