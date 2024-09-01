Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Asayis Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Konuralp bölgesinde fuhuş operasyonu yaptı.Hakan ÇAKIR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Konuralp bölgesinde emniyetin düzenlediği fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ekiplerin fuhuş ile kararlı mücadelesi sonucunda 1 ay süreli yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda fuhuş yapıldığı tespit edilen adreste elde edilen deliller ışığında şüpheli A.H. adlı kadın şahıs ile O.T. ve İ.D. isimli erkek şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemleri sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.