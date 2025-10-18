Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, devrilen aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Olimpiyat Kavşağı istikametinden Düzce yönüne seyir halinde olan engelli sürücü İ. Ertan idaresindeki elektrikli araç, kaldırıma çıkmak isterken çarparak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce D-100 Karayolu Öztürkler Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında engelli bir sürücü yaralandı.

