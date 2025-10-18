Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde inceleme yaptı. Caddedeki çalışmaların 40 gün içinde bitmesinin planlandığını belirten Başkan Büyükakın, 'Ergün Köncü gibi, kentin 270 ayrı noktasında şantiyemiz var' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, son dönemde ciddi bir ticari ve ulaşım hareketliliğin yaşandığı Yahya Kaptan Mahallesi Şehit Ergün Köncü Caddesi'ni prestij cadde haline getirmek için çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında altyapısı tamamen yenilendi. İSU Genel Müdürlüğü ekiplerince 1.925 metre içme suyu hattı, 500 metre atık su hattı ve 860 metre yağmur suyu hattı olmak üzere 3 bin 285 metrelik hat döşenen caddede üst yapıya geçildi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN İNCELEME YAPTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğü Şehit Ergün Köncü Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaban, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ve Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses de inceleme gezisinde Başkan Büyükakın'a eşlik etti. Gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın önemli açıklamalarda bulundu.

ESNAFIN TALEBİ YERİNE GETİRİLİYOR

Başkan Büyükakın, Şehit Ergün Köncü Caddesi'nin önemli cazibe alanlarından bir tanesi, çok hareketli bir cadde olduğunu vurgulayarak, 'Bir süredir bölgedeki esnaftan, bu caddenin prestij cadde yapılması için talepler geliyordu. Arkadaşlarımız kısa sürede projesini tamamlayarak çalışmalarına başladı. Öncelikle İSU Genel Müdürlüğümüz içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon çalışmalarını tamamladı. Elektrik kabloları yerin altına alındı. Şimdi de arkadaşlarımız yol ve kaldırım çalışmalarını yürütüyor. Bittiğinde de inşallah, cadde üzerinde 250'nin üzerinde aracın park edebileceği bir alan oluşacak.

40 GÜNLÜK BİR İŞİMİZ KALDI

Sadece üst yapı için 50 milyon liradan fazla bir yatırım yapıldı. Hava şartları iyi gittiği, özellikle yağmur yağmadığı takdirde 35-40 iş günlük bir işimiz kaldı. Burada çok zorlu bir çalışma yapılıyor. Bu tür işler yapılırken, doğal olarak çevredeki esnaf da rahatsız oluyor. Zor şartlar altında hizmet vermek zorunda kalıyorlar. Bittiğinde de ortaya güzel bir eser çıkıyor. Cadde değer kazanıyor. Cadde üzerindeki mekanlar değer kazanıyor. Ama her şeyden önce burada yaşayan vatandaşlar, modern bir caddede oturmanın keyfini çıkarmış oluyorlar' dedi.

ZAHMETLİ AMA YAPILMASI GEREKİYOR

Ekiplerin sahada çok iyi organize olduğunu ve çalışmaları hızlı şekilde yürüttüklerini de belirten Başkan Büyükakın şunları dile getirdi: 'Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sahada çok iyi organize oluyorlar. Bu işlerin en güzel yanı, sonuç kısmıdır. Bittiğinde, insanlar tarafından kullanılması güzel. Ama yapım aşaması epey zahmetli. Özellikle alt yapıya girdiğinizde sıkıntılar yaşanıyor. Ve çoğu zaman, belediye başkanları bu tür zahmetli işlere girmek istemiyor. Ancak bir taraftan da bu altyapıların yenilenmesi lazım. Aksi takdirde sorunlar yaşanabilir. Bunları yapmazsak, bize verilen görevi hakkıyla kullanmamış oluruz.

KENTİN GELECEĞİNİ PLANLIYORUZ

Bugün, şehrin 270 noktasında şantiyemiz var. Biz şehrin 12 ilçesinde çalışıyoruz. Bu çalışmaları bugün yapmamız gerekiyor. Yoksa yarın yapmak daha zor olacak. Çünkü Kocaeli her yıl 50 bin göç alıyor. Bu yeni altyapı, içme suyu, kanal ve yağmur suyu inşaatı demek. Yeni üst yapı demek, konutlar demek. Öte yandan, gelir artışına paralel olarak araç sayısı dolayısıyla da trafik artıyor. Bu yükü taşıyabilmek için vakit kaybetmeden gereğini yapmak lazım. Zahmetli ama zahmetsiz iş yok. Biz de bahane üretme makamı değiliz. İş yapma makamıyız. Elimizden geldiğince, zahmetleri az olacak ve hızlı şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.'

MUHTAR DA ESNAF DA MEMNUN

Başkan Tahir Büyükakın, inceleme ve açıklamalarının ardından Şehit Ergün Köncü Caddesi'ndeki esnafı gezdi. Caddeye prestij kazandırılacak olmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirten esnaf, 'Ortaya çok güzel bir cadde çıkacak. Burası, önemli bir ticaret merkezi haline gelecek. Projeyi hayata geçiren Başkanımız Tahir Büyükakın'a teşekkür ediyoruz' dedi. Yahya Kaptan Mahalle Muhtarı Nermin Şenses de taleplerini hiçbir zaman geri çevirmeyen ve Şehit Ergün Köncü Caddesi'nin yenilenmesini sağlayan Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.