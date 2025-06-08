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Olay, plajda kısa süreli paniğe neden olsa da cankurtaranın hızlı müdahalesi sayesinde facianın önüne geçildi.

Hastanede yapılan kontrollerde genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı Akçakoca Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen cankurtaran Nafi Aydın’a haber verdi. Hızla olay yerine ulaşan Aydın, genç kızı sudan çıkararak ilk yardım uyguladı.

Denize giren yaklaşık 20 yaşındaki bir genç kız, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

Düzce'de Akçakoca’nın Çuhallı Plajı’nda denize giren 20 yaşındaki genç kız, boğulma tehlikesi geçirdi. Cankurtaranın hızlı müdahalesiyle kurtarılan genç kız, hastanede tedavi altına alındı. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Akçakoca’nın en yoğun sahillerinden Çuhallı Plajı’nda panik dolu anlar yaşandı.