Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile yaptığı görüşmede, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.