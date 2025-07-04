Düzce’de Beltaş A.Ş. tarafından inşa edilen Beltaş Sanayi Sitesi’nin 2. ve 3. etapları için temel atma töreni düzenlendi. 63 dönüm arazi üzerine kurulacak tesiste toplam 162 dükkan yer alacak.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’de Beltaş Sanayi Sitesi’nin yeni etaplarının temeli atıldı.

Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve çok sayıda davetli katıldı. Konuşmalarda, projenin Düzce’nin şehirleşme vizyonuna katkı sağlayacağı vurgulandı. Başkan Özlü, “Eserlerimizle gurur duyuyoruz. Düzce’yi Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri arasına sokmaya kararlıyız” dedi. Milletvekili Keşir ise “Düzce, yeni bir kimlik ve çehre kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Temel atma töreni, dualar ve kurban kesiminin ardından sona erdi.