Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. 2.05 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü gözaltına alındı.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde alkollü sürücünün neden olduğu değerlendirilen 3 araçlı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Sinirci köyü mevkisinde seyir halinde bulunan B34GNT plakalı otomobil, önünde ilerleyen 41 AYZ 936 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, sol şeritte seyreden 61 AIY 675 plakalı otomobile yandan çarptı.

Kazada kamyonette bulunan sürücü ile 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde kazaya neden olduğu değerlendirilen otomobil sürücüsünün 2.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Diğer sürücülerin alkollü olmadığı ve belgelerinde herhangi bir eksiklik bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın, sürücünün Karayolları Trafik Kanunu'nun 'arkadan çarpma' kuralını ihlal etmesi sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiği bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine otoyol trafik ve adli ekipleri sevk edilirken, otoyolda ulaşım tüm şeritlerden kontrollü şekilde sürdürüldü.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilirken, alkollü sürücü 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlaması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmek üzere işlemlere alındı.