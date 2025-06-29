Düzce’de gece saatlerinde yapılan alkol denetimlerinde, alkollü araç kullanan 19 sürücüye toplam 343 bin 556 TL para cezası kesildi; 5 araç trafikten men edildi, ehliyetlere el konuldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Çevre Yolu Çamköy mevkisinde gece saatlerinde alkol denetimi gerçekleştirdi.

Çok sayıda aracın durdurulduğu denetimlerde, alkollü araç kullandığı belirlenen 19 sürücüye toplam 343 bin 556 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 5 araç trafikten men edilirken, alkollü sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.

Alkol oranı 1.00 promil ve üzerinde olan sürücüler hakkında yasal işlem başlatılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yetkililer, alkollü araç kullanımının can ve mal güvenliğini riske attığını vurgulayarak, bu tür denetimlerin kent genelinde sıkı bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Sürücülere, trafik kurallarına uyma ve alkollü direksiyon başına geçmeme çağrısı yapıldı.