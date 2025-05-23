Düzce'nin Yığılca ilçesinde, halkın talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren encümenler Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak, sahada aktif rol alıyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Yığılca Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçeye bağlı köylerde ulaşım ve altyapı koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda; Aksaklar Köyü’nde yol bakım çalışması, Güney Köyü’nde mezarlık düzenlemesi ve Naşlar Köyü’nde yol bakım çalışması tamamlanırken, Sarıkaya Mağarası mesire alanında ise rekreasyon çalışmaları sürüyor. Yığılca halkı, yapılan hizmetlerden memnuniyet duyduklarını belirterek, başta encümenler Ahmet Alkan ve Dursun Albayrak olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.