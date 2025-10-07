Bunlar da ilginizi çekebilir

Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Düzce'de asayişi ve huzurunun devamlılığıiçin çalışmalarımızla ilgili kararlılık mesajı verdi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 960 gram kubar esrar, 45 kök kenevir, 10 gram kenevir tohumu, 2 adet hassas terazi, 1 adet iklimlendirme sistemi, 5 kilo gübre, 5 litre kimyasal tarım ilacı, 2 adet öğütücü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi.

Düzce'de, İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda uyuşturucu madde üretimi ve ticaretine dair geniş çaplı bir çalışma yapıldı. Aramalarda esrar, kenevir ve çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

