Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) 3. Bölge Müdürlüğü ve Bilecik DSİ Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Projesi tüm hızıyla sürüyor.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere Köyü'nde gerçekleştirilen çalışmalarla, yaklaşık 6 bin dekar alanın yeniden tarıma kazandırılması hedeflendi.

Şu anda köyde bin dekar alanda aktif olarak tarım yapılırken, DSİ'nin yürüttüğü modern altyapı çalışmaları tamamlandığında bu rakam 3 kat artarak 7 bin dekara ulaşması planlandı.

Proje kapsamında arazi toplulaştırma işlemlerinin yanı sıra, tarla içi yolların yapımı, drenaj hatlarının oluşturulması ve modern sulama sistemlerinin kurulumu titizlikle yürütülürken, böylece hem su kaynaklarının verimli kullanımı, hem de çiftçilerin arazilerine kolay erişimi sağlanacak.

Bilecik DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede 12 köy ve 6 mahallede benzer projelerin kademeli olarak yapılacağını belirterek, Pazaryeri tarımına adeta yeni bir dönem başlattığını vurgulayıp, 'Gümüşdere köyünde atıl durumdaki yaklaşık 6 bin dekar alan yeniden hayat bulacak. Bu çalışma yalnızca toprağı değil, bölge ekonomisini de canlandıracak' ifadelerini kullandı.

Tarım potansiyelini artırmaya yönelik bu çalışmaların, önümüzdeki süreçte Pazaryeri'nin diğer köylerinde de devam edeceği öğrenildi.