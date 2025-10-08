Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, güncel konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarete, Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Hakan Çakır'ın yanı sıra Yönetim Kurulu üyeleri Sefer Demir, Musa Keskin, Muammer Kızılırmak, Sibel Kabasakal ve Tolga Hünkar da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, basın ve yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Akçakoca'nın gelişimi ile ilgili çalışmalar ve kamuoyunu bilgilendirme süreçleri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.