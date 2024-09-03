Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün gündeme getirdiği Bolu Dağı - Düzce Dağı tartışması sürerken Düzce merkeze bağlı mahallelerin merkezle bağlantısı kesilirken, vatandaşlar karara tepki gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün gündme getirdiği Bolu Dağı - Düzce Dağı tartışması sürerken Düzce merkeze bağlı mahallalerin merkezle bağlantısı kesildi.

Fevzi Çakmak, Nusrettim ve Cedidiye mahallelerini ikiye bölen ve yarısının merkezle irtibatını kesen Kervan Kavşağı'nın kapatılması kararına halk çok tepkili.

Mahalle sakinleri, "Bolu Dağı Düzce Dağı tartışmasını bırakın. Bizi de Bolu'ya verin bizde kurtulalım, sizde kurtulun" diyerek tepki gösterdi.

Sakinler, daha önce de aynı uygulamanın yapıldığını tepkiler üzerine akıllı kavşak adı altında bu kavşağın faaliyete geçirildiğini anımsatarak, "Bu da tutmayınca bizim yerlerden bağlantımız kesildi" diyerek serzenişte bulundu.