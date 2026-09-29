Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehrin 19 ilçesinde hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde yürütülmesi amacıyla araç ve iş makinesi filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öz kaynakları etkin kullanma ve 'kendi kendine yeten belediye' vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen yatırımlarla OSKİ'nin sahadaki çalışma kapasitesi de artırılıyor.

Trencher makinası, toprak, asfalt ve sert zeminlerde dar ve düzgün kanallar açılmasını sağlayan trencher makineleri, özellikle içme suyu ve altyapı çalışmalarında ekiplerin daha hızlı ve verimli çalışmasına imkân sunuyor.

Yeni makinenin de filoya katılmasıyla birlikte OSKİ ekiplerinin altyapı çalışmalarındaki gücü daha da artırılmış oldu.

BÜYÜKŞEHİR'İN ARAÇ FİLOSU 357'YE ULAŞTI

Büyükşehir Belediyesi, kiralama yöntemleri veya yüksek maliyetli hizmet alımları yerine öz kaynaklarıyla araç ve iş makinesi envanterini genişletmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda geride kalan 7 yıllık süreçte Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ ve ORBEL bünyesine toplam 357 adet araç ve iş makinesi kazandırıldı.

Gerçekleştirilen yatırımlarla Büyükşehir Belediyesinin sahadaki araç ve ekipman gücü artırılırken, hizmetlerin daha hızlı, etkin ve kesintisiz şekilde yürütülmesine katkı sağlandı.