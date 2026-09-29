Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesine bağlı 3 mahallede ve Kuzeyşehir Toplu Konut alanlarında oluşan atık suların standartlara uygun olarak arıtılıp deşarj edilmesi için yapımına başlanılan 'Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi'ni inceledi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzeyşehir'de artan yapılaşma dolayısıyla hali hazırda Şehitkamil ilçesindeki Yalangoz, Göksüncük, Karacaören mahalleleri ile Kuzeyşehir Toplu Konut alanlarında hizmet veren Paket Atık Su Arıtma Tesislerinin sürdürülebilir şekilde bölge halkına hizmet verebilmesi için 'Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi'nin inşasına başlandı.

Bu kapsamda JICA hibesi ile yaklaşık 517 milyon TL yatırım bedeliyle 45 bin metrekare proje alanında inşa edilmesi planlanan bu modern tesis tamamlandığında günlük 145 bin kişilik nüfusa hizmet verecek kapasiteye ulaşacak. En gelişmiş arıtma teknolojileriyle donatılan tesis, bölgedeki evsel atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlayacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, inceleme sonrası burada yaptığı konuşmada, Kuzeyşehir bölgesinin büyüyen bir uydu kent olduğunu belirtti.

'Paket arıtma tesisimizin geliştirip sürüdürülebilir bir hal kazandırmamız gerekiyordu' diyen Başkan Şahin, 'Dolayısıyla Kuzeyşehir Atık Su Arıtma Tesisi projesini hazırladık. Bugün burada incelediğimiz sistemde hem fiziksel arıtma var hem biyolojik hem de Gaziantep'te ilk kez uygulanacak ultraviole arıtma mevcut. O nedenle bu yeni sistemde yüksek teknoloji ile arıtma hizmetini devreye alıyoruz. Normal standart arıtma tesislerinde kötü kokular oluşuyor. Ancak biz hizmete alacağımız bu tesiste kullandığımız modern tekniklerle bu dezavantajı da ortadan kaldırmış olacağız. Arıtma deyip geçmemek lazım, arıtma bir şehrin kalbidir. Şehirdeki yaşam kalitesini korumak için bu tür projeler önem arz ediyor' diye konuştu.