İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Oda Orkestrası, 2026/2027 sezonuna Kültürpark Zeytin Sahne'de görkemli bir açılışla girdi. Şef Nil Venditti yönetimindeki konserde, Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi, İzmir Oda Orkestrası eşliğinde sahne aldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın da izlediği konser sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İzmir Oda Orkestrası, Kültürpark Zeytin Sahne'de unutulmaz bir konserle yeni sezona merhaba dedi.

Farklı disiplinlerden sanatçıları ve zengin repertuvarıyla İzmirli sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği İzmir Oda Orkestrası, 'Opera Aryalarından Seçkiler' konserinde şef Nil Venditti yönetiminde sahne aldı.

Dünyanın önemli opera sahnelerinde seslendirdiği rollerle tanınan Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi de opera aryalarından seçkileri dinleyicilerle buluşturdu.

Konsere; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile sanatseverler katıldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Şef Nil Venditti yönetimindeki konserde, Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi, İzmir Oda Orkestrası eşliğinde opera aryalarından seçkiler seslendirdi. Konser, İzmir'in Kavakları türküsü ile son buldu. İzmir'in Kavakları'na İzmir Oda Orkestrası'nın başkemancısı Deniz Toygür de eşlik etti. Unutulmaz seçkiler, başta Başkan Tugay ile eşi Öznur Tugay olmak üzere sanatseverler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

'BAŞKA KONSERLER DÜZENLEYELİM'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile Öznur Tugay, konserin ardından Şef Nil Venditti, Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi ve İzmir Oda Orkestrası üyelerini tebrik etti. Çok önemli bir geceye tanıklık ettiklerini söyleyen Başkan Dr. Cemil Tugay, Venditti'ye 'Başka konserler de düzenleyelim' dedi. Şef Nil Venditti ile Mısırlı mezzosoprano Gala El Hadidi de oda orkestrası kuran ve değerli sanatçıları bir araya getiren Başkan Tugay'a teşekkürlerini sundu.