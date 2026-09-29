İzmit Belediyesi psikologları, sundukları danışmanlık hizmetinin niteliğini artırmak amacıyla Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Selcen Esenyel ile vaka analizi toplantısı gerçekleştirdiler

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunan psikologlar, mesleki gelişimlerini desteklemek ve vatandaşlara sunulan hizmetin niteliğini artırmak amacıyla Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Selcen Esenyel ile vaka analizi toplantısı yaptılar.

BİLGİ VE DENEYİM PAYLAŞIMI

İzmit Belediyesi bünyesinde farklı merkezlerde danışan kabulü gerçekleştiren Psikolog Kübra Şıvgın Kara, Klinik Psikolog Kerim Alp İlter ve Psikolog Çağla Yıldız gerçekleştirilen toplantıda çocuk ve ergen danışanlara ilişkin vaka değerlendirmeleri üzerinden bilgi ve deneyim paylaşımında bulundu.

İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Toplantıda çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında karşılaşılan vakalar ele alınırken; psikolojik değerlendirme süreçleri, danışanların ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli durumlarda psikiyatriye yönlendirme ve psikolog-psikiyatrist iş birliğinin önemi değerlendirildi.

ÜCRETSİZ PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan psikologlar, İzmit Belediyesinin farklı merkezlerinde Kocaeli halkına ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Çocuklara, yetişkinlere ve ailelere yönelik Psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0262 318 02 10 numaralı telefon üzerinden randevu alarak hizmetten faydalanabiliyor.