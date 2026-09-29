İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde hizmete açtığı Gürpınar Yaşam-B Sosyal Tesisi ile ilçeye yeni bir sosyal yaşam alanı daha kazandırdı. Mini kütüphanesi, seyir terası konsepti ve doğayla uyumlu mimarisiyle dikkat çeken tesis, vatandaşlara dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak.

İSTANBUL (İGFA) - Kent genelinde sosyal yaşam alanlarını artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı içerisinde yer alan Gürpınar Yaşam-B Sosyal Tesisi'ni hizmete açtı.

400 metrekare kapalı, 285 metrekare açık kullanım alanına sahip olan ve 280 kişilik kapasitesiyle hizmet verecek tesis, vatandaşlara doğayla iç içe yeni bir buluşma noktası sunuyor.

Seyir terası konseptiyle tasarlanan sosyal tesis, kent ormanını ziyaret edenlere yeşil alan içerisinde dinlenme ve sosyalleşme imkânı sağlarken, bünyesindeki mini kütüphane ile de keyifli bir deneyim sunuyor.

Vatandaşlar, çay ve kahvelerini yudumlarken kitap okuyabilecek, doğanın huzurlu atmosferinde vakit geçirebilecek. Doğayla uyumlu mimarisi ve ferah ortamıyla öne çıkan Gürpınar Yaşam-B Sosyal Tesisi'nin, bölgenin sosyal yaşamına katkı sunması ve günün farklı saatlerinde vatandaşların bir araya gelebileceği yeni bir sosyal merkez haline gelmesi hedefleniyor.