Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yeni sezon öncesi camiaya seslenerek üst üste beşinci şampiyonluk hedefini açıkladı. Özbek, 'Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz' dedi.

İSTANBUL (İGFA) - Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, yeni sezonun başlaması öncesinde sarı-kırmızılı camiaya mesaj verdi. Galatasaray'ın son dört sezonda elde ettiği üst üste dört şampiyonluğa dikkat çeken Özbek, hedeflerinin bu sezon 5'inci kez üst üste şampiyon olmak olduğunu belirtti. Özbek, geride kalan dört yılın başarılarının artık Galatasaray tarihindeki yerini aldığını ifade ederek, 'Şimdi sıra beşinci şampiyonlukta' mesajını verdi.

'GALATASARAY'IN EN BÜYÜK GÜCÜ MİLYONLARDIR'

Takımın son dört sezonda yalnızca rakiplerini değil, umutsuzluğu ve 'yapamazlar' düşüncesini de yendiğini savunan Özbek, başarının temelinde camianın birlikteliğinin bulunduğunu söyledi.

Galatasaray'ın en büyük gücünün yalnızca sahadaki futbolcular olmadığını belirten Özbek, 'Galatasaray'ın en büyük gücü, kendisine inanan milyonlardır' ifadelerini kullandı.

Başkan Özbek, yeni sezonun ilk düdüğüyle birlikte yeni bir hikâyenin başlayacağını belirterek, yönetim, teknik heyet, futbolcular ve taraftarın tek yürek olması gerektiğini vurguladı.

'BİRAZ DAHA SABIR'

Taraftarların bazı gelişmeleri daha erken görmek istediğinin farkında olduğunu belirten Özbek, kulübün heyecanlandıracak gelişmeler için çalıştığını ifade ederek camiadan sabır istedi.

Özbek, dört şampiyonluğun beşincisini garanti etmediğini ancak Galatasaray'ın şampiyonluk hedefinin kulübün kimliğinde ve özünde bulunduğunu belirtti. Başkan Özbek, mesajını 'Bu kez yalnızca bir kupa için değil, tarihe geçmek için yola çıkıyoruz. Birlikte yazdığımız bu hikâyenin en güzel cümlesi henüz yazılmadı. Şimdi sıra beşincide. Aynı umutla, aynı inançla... Hedef 2027!' sözleriyle tamamladı.