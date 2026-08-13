TOFAŞ Basketbol Takımı 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

BURSA (İGFA) - 2026-2027 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ve BKT Eurocup'ta mücadele edecek olan takımımız TOFAŞ, yeni sezon hazırlıklarına çift antrenmanla başladı.

Mustafa V. Koç Spor Tesisleri'nde yeni Başantrenörümüz Massimo Cancellieri yönetiminde yapılan sezonun ilk antrenmanında oyuncularımız Yiğitcan Saybir, Sadık Emir Kabaca, Leon Harun Apaydın, Karahan Efeoğlu, Terrell Carter, Jamuni Mcneace, Zach Nutall, Bryce Jones, Shavar Reynolds ve Gabe Brown ile altyapımızdan Efe Postel, Emirhan Serbest, Ahmet Berkay Gönül, Kerem Çorumlular, Rıza Poyraz Paşaoğlu yer aldı.

Başantrenör Massimo Cancellieri, ilk takım antrenmanı öncesinde oyuncularıyla bir toplantı yaparak sezondan beklentilerini dile getirirken, Atletik Performans Antrenörümüz Serdar Ergök'ün gerçekleştirdiği kas aktivasyonu ve yön değiştirme koşu çalışmalarıyla başlayan antrenman Cancellieri yönetiminde savunma çalışmalarıyla devam etti.

Yeni transferlerden Treshawn Thurman da sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından günün ikinci çalışmasında takıma katılırken, takım kaptanımız Yiğitcan Saybir ise ilk gün çalışmalarının ardından A Milli Takım kampına katılmak üzere takımdan ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını 2 Eylül'e kadar Bursa'da sürdürecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçını 22 Ağustos Cumartesi günü Glint Körfez Basket ile sahasında oynayacak.