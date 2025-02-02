Vodafone, 4G ve 5G uyumlu telefonlar kullanarak, kapsama alanı olmayan bir bölgeden dünyanın ilk uzay video görüşmesini gerçekleştirdi. Türkiye’de bir ilk olan uydu üzerinden sesli görüşme ve SMS testleri başarıyla gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Vodafone, normal 4G/5G akıllı telefonları ve kapsama alanı olmayan bölgelerde video görüşmeleri yapıp internet erişimi sağlayan, online mesajlaşma hizmetlerini kullanabilen uydularla dünyanın ilk uzay video görüşmesini başarıyla gerçekleştirdi.



Günümüz uydu tabanlı hizmetlerinden farklı olarak, kullanıcıların tam mobil genişbant bağlantısından faydalanabilmek için özel bir uydu anteni, terminal veya pahalı bir uydu telefonuna ihtiyacı bulunmuyor.

Sunulacak hizmet, mevcut 4G ve 5G mobil ağlarının deneyimini yansıtarak, kullanıcıların günlük akıllı telefonlarıyla uzay ve kara tabanlı ağlar arasında otomatik geçiş yapmalarını sağlıyor.

Astronot Tim Peake ve Vodafone Grup CEO'su Margherita Della Valle, Vodafone'un yeni uzaydan kara geçiş noktasında bu önemli dönüm noktasını kutladılar.

Bu nokta, kullanıcının akıllı telefonundan gelen tüm sinyalleri Vodafone’un ortağı AST SpaceMobile’ın BlueBird uyduları aracılığıyla alıp yönlendiriyor. Vodafone mühendisi Rowan Chesmer, tarihî uzay tabanlı video görüşmesini, Galler'in uzak dağlık bir bölgesinde, daha önce mobil genişbantın olmadığı bir yerde gerçekleştirdi. Rowan, 2017 yılında Vodafone'un mezuniyet programına katıldı ve şu an küresel bağlantıyı geliştirecek kesintisiz uydu teknolojileri üzerinde çalışıyor.

Margherita Della Valle, "Vodafone'un görevi, herkesin bağlantı kurmasını sağlamaktır, nerede olurlarsa olsunlar. Gelişmiş Avrupa 5G ağımız, şimdi son teknoloji uydu teknolojisiyle desteklenecek. Müşterilerimize en iyi ağı sunuyoruz ve daha önce mobil iletişim imkânı olmayan insanları birbirine bağlıyoruz. Bu, dijital uçurumu kapatmaya yardımcı olacak ve tüm Avrupa'daki insanlara aileleri ve arkadaşlarıyla iletişim kurma, iş yapma fırsatı sağlayacak, aynı zamanda acil durumlarda kırsal alanlardaki güvenilir bağlantıyı sağlayacak" dedi.

2015 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret eden ilk Britanyalı astronot olan Tim Peake, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay geçirdikten sonra, uzak ve izole bölgelerden ailemle ve arkadaşlarımla iletişim kurmanın ne kadar değerli olduğunu anladığını, Vodafone ve AST SpaceMobile ile bu önemli atılımda yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

AST SpaceMobile’ın Kurucusu, Başkanı ve CEO'su Abel Avellan, "Bu tarihi kilometre taşı, Vodafone ile olan uzun süreli ortaklığımızda önemli bir adım daha atmamızı sağlıyor. Vodafone, AST SpaceMobile’ın uzun zamandır yatırımcısı ve kilit teknoloji ortağımız. Birlikte, uzay tabanlı genişbant bağlantısı alanında birkaç dünya ilki gerçekleştirdik, bunlar arasında ilk uzay tabanlı sesli arama, ilk 10 Mbps üzeri 4G indirme hızı ve ilk 5G sesli arama yer alıyor. Bu son başarı, BlueBird uydularımızı kullanarak, bağlantı boşluklarını ortadan kaldırma ve mobil genişbantı herkesin erişebileceği hale getirme misyonumuza bir adım daha yaklaştırıyor" dedi.

TÜRKİYE TESTİ DE BAŞARILI

Öte yandan Vodafone Türkiye de geçtiğimiz günlerde aynı teknolojiyi kullanarak Türkiye’de AST SpaceMobile’a ait BlueWalker3 test uydusu üzerinden sesli görüşme ve SMS testlerini başarıyla gerçekleştirdi.

Bolu-Düzce arasındaki kapsamanın olmadığı kırsal ve dağlık bir alanda, herhangi bir ek ekipman veya yazılım kullanmadan, standart telefonlar ile gerçekleştirilen bu başarılı test Türkiye’de bir ilk, dünyada da AST ile gerçekleştirilen ABD’deki testlerden sonra ilk olması yönüyle büyük öneme sahip.