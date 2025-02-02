Eğitimde bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan CatchUpper, öğrenci ve öğretmenler için daha güçlü ve etkili bir eğitim aracı haline geldi. Uygulamanın yeni sürümü Türkiye Özel Okullar Derneği’nin sempozyumunda tanıtıldı.ANTALYA (İGFA) - Antalya Kaya Palazzo Otel’de gerçekleşen sempozyuma, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul yöneticileri, akademisyenler ve eğitimciler katıldı. Eğitimin geleceği ve yenilikçi modellerin tartışıldığı bu önemli etkinlikte, CatchUpper tanıtımı büyük ilgi gördü. Eğitim dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. Uğur Batı ve Prof. Dr. Yavuz Samur katılımıyla gerçekleşen panelde, CatchUpper’ın bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimine sunduğu katkılar ve yapay zekanın eğitimdeki rolü ele alındı.

CATCHUPPER İLE KİŞİYE ÖZEL ÖĞRENME YENİDEN TANIMLANIYOR

CatchUpper, her öğrencinin bireysel öğrenme hızına ve ihtiyacına uygun içerikler sunarak kişiye özel öğrenme deneyimini optimize eden yenilikçi bir eğitim platformu olarak dikkat çekiyor. Bilişim Garajı CEO’su Zerrin Topal, CatchUpper birlikte eğitimde bir dönüşüm başlattığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Eğitimde herkesin aynı hızda öğrenmesini beklemek yerine, her öğrencinin kendi hızına uygun bir model sunmak gerekiyor. CatchUpper’ın yapay zeka temelli yeni sürümü, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerine odaklanarak onların en verimli şekilde bilgi edinmesini sağlıyor. Aynı zamanda öğretmenlerin iş yükünü hafifletiyor, onları değerlendirme süreçlerinde destekliyor ve dijital araçlarla derslerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı oluyor.”

CATCHUPPER’IN 9 ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ

CatchUpper, eğitim süreçlerini daha verimli ve etkileşimli hale getiren dokuz güçlü özellikle öğretmen ve öğrencilerin yanında.

Soru Üretim Merkezi – Yapay zeka ile ders içeriğine uygun özgün sorular üretiyor.

Görselden Soru Çözümü – Öğrenciler, bir sorunun fotoğrafını çekerek anında çözüm alabiliyor.

Açık Uçlu Soru Değerlendirme – Yapay zeka, açık uçlu soruları analiz edip değerlendirme yapıyor.

Otomatik Ödev Değerlendirme – Ödevler, platform tarafından otomatik olarak analiz edilip değerlendiriliyor.

Otomatik Ödev Atama – Öğrencilerin seviyelerine göre bireyselleştirilmiş ödevler öneriliyor.

Zorlu Sorular İçin İpucu Üretme – Öğrencinin gelişimine uygun şekilde kademeli ipuçları sunuyor.

Sınıf İçi Etkinlikleri Değerlendirme – Öğretmenlere, sınıf içi aktiviteler hakkında analizler sunarak ders planlamalarını iyileştirme fırsatı veriyor.

Yazılı Değerlendirme – Kapsamlı yazılı sınav analizleri sunarak öğrencinin eksik olduğu noktaları belirliyor.

Bursluluk Sınavı Modülü – Özel okullar için kapsamlı bursluluk sınav yönetimi sağlıyor.

Bu yenilikler sayesinde öğrenciler kendi hızlarında, öğretmenler ise daha etkili bir eğitim süreci yöneterek zamandan tasarruf edebiliyor.

CATCHUPPER SEMPOZYUMDA AKADEMİSYENLERDEN TAM NOT ALDI

Eğitimde yapay zekanın dönüştürücü etkisini vurgulayan “Eğitimde Dijitalleşme ve Yapay Zekanın Rolü” başlıklı panelde, Prof. Dr. Uğur Batı ve Prof. Dr. Yavuz Samur, CatchUpper’ın öğrenci odaklı ve veri destekli eğitim modeliyle sektörde yeni bir çağ başlattığını ifade etti.