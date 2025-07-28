SAMEK’in bu haftaki konukları farklı ülkelerden gelen yabancı öğrenciler oldu. TÖMER ve SADEM programlarıyla Sakarya’ya gelen öğrenciler SAMEK atölyelerinde hem Osmanlı mutfağını hem de el işçiliğini öğrenerek Türk kültürünü yakından tanıdılar.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından gelen gençlere hem dil hem de kültür alanında zengin bir etkileşim ortamı sunarken, SAMEK aracılığıyla Türkiye’nin misafirperverliğini ve kültürel birikimini dünya ile buluşturmaya devam ediyor.

TÜRK KÜLTÜRÜYLE İÇ İÇE

Bu kapsamda SAMEK’in bu haftaki konukları Sakarya Üniversitesi TÖMER bünyesinde eğitim alan 14 farklı ülkeden gelen 16 öğrenci ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi SADEM programıyla 12 farklı ülkeden gelen öğrenciler oldu.

Japonya’dan Lübnan’a, Endonezya’dan Macaristan’a, Tanzanya’dan Somali’ye uzanan geniş bir coğrafyadan Sakarya’ya gelen öğrenciler, SAMEK atölyelerinde kültürümüzle iç içe bir deneyim yaşadı. Geleneksel yemekleri hazırlayıp el işi ürünler tasarlayan öğrenciler, Türk kültürünü yerinde tanımanın mutluluğunu yaşadı.

GELENEKSEL LEZZETLERLE TANIŞTILAR

Osmanlı mutfağının özel tatlarından perde pilavı ve şöbiyet tatlısını hazırlayan öğrenciler hem kültürel hem de damak tadı açısından unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

EL EMEĞİYLE HATIRA HAZIRLADILAR

Uluslararası öğrenciler, geleneksel motiflerle süsledikleri anahtarlıkları kendi elleriyle tasarlayarak kültürel bir hatıra oluşturdu. Etkinlik hem el becerilerini geliştirdi hem de unutulmaz bir deneyime dönüştü.

Yemekleri kendi elleriyle yapan öğrenciler, Türk mutfağının zenginliğini yakından tanıma fırsatı buldu.