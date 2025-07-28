Ordu Büyükşehir Belediyesi Buharalı Şakir Efendi Aşevinde pişen yemekler her sabah sevgiyle hazırlanıyor. Ekipler, vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıkan yemeklerle “yalnız değilsiniz” mesajı taşıyor.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in sosyal belediyecilikte örnek gösterilen projelerinden biri olan Buharalı Şakir Efendi Aşevinde 5.5 yıldan bu yana kazanlar kaynamaya devam ediyor. Her gün özenle pişirilen yemekler tamamen ücretsiz bir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor.

AİLESİNE PİŞİRİRCESİNE ÖZENLE HAZIRLANIYOR

Aşevinde gece saat 2’de mesaiye başlayan ekipler, sabahın ilk ışıklarına kadar çeşit çeşit yemek hazırlıyor. Aşçılar yemekleri burada kendilerine verilen bir görev gibi değil eşine, çocuğuna hazırlar gibi sevgi ile özenle hazırlıyorlar.

Yaşlısı, hastası, kimsesizi o yemekleri bekleyen her bir vatandaş için bu hizmet küçük ama çok kıymetli bir destek oluyor.

KENDİLERİNİ YALNIZ HİSSETMİYORLAR

Tazeliği ve sıcaklığı ile yemekler sabahın erken saatlerinde ihtiyaç sahiplerinin sofrasını bereketlendirmek üzere yola çıkarılıyor.

Vatandaşlar her gün kapılarını çalan Ordu Büyükşehir Belediye ekiplerini büyük bir heyecan ile bekliyorlar. Ekipler geldiğinde yüzlerinde tarifsiz bir tebessüm beliriyor. İşte o tebessüm her şeye değiyor..

Özellikle evinde yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve hasta vatandaşlar yaz kış demeden kapılarına gelen bu hizmetten ise oldukça memnuniyet duyarak kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getiriyorlar.

Ordu Büyükşehir Belediyesi kentte binlerce haneye sadece yemek değil umut, şefkat ve dayanışma taşımaya devam ediyor.