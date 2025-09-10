Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Filli Boya iş birliğiyle Gemlik Şahintepe’de yer alan dünyanın en büyük Atatürk imzası, ilçenin kurtuluşunun 103. yılı onuruna yenilenerek yeniden hayat buldu.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, Gemlik Kent Konseyi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Filli Boya iş birliğiyle Gemlik Şahintepe’de bulunan dünyanın en büyük Atatürk imzası, Gemlik’in kurtuluşunun 103. yılı onuruna yenilendi.

Çalışmalarda kullanılacak boya ve malzemeler Filli Boya tarafından sağlanırken, diğer ihtiyaçlara da kurum ve kuruluşlar destek verdi.

Yenileme çalışmalarının tamamlanmasına CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, muhtarlar, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Gemlikli vatandaş katıldı. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, “216 metreye 70 metre boyutundaki imza profesyonel ekiplerce bir haftada boyandı. Son rötuşları yapıyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise yaptığı açıklamada, “Bu dev imza önceki dönem belediye başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan’ın katkılarıyla ilçemize kazandırıldı. Biz de bu mirası korumakla yükümlüyüz. Şimdi, yine Filli Boya sponsorluğunda, Celal Bayar’ın köyü Umurbey’deki dev Türk bayrağını da yenileyip ışıklandıracağız. Gemlik’i tanıtacak projelere el birliğiyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.