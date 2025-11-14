Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, 14 Kasım 1944'te yaşanan Ahıska Türkleri sürgününü anarak Türk dünyasının dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Enver GÜLER / ANKARA (İGFA) - Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, 14 Kasım 1944'te Ahıska Türklerinin maruz kaldığı sürgünü hatırlatarak açıklamalarda bulundu. Ağrı, o dönemde Ahıska Türklerinin hiçbir suçları olmamasına rağmen işkence, zulüm ve insanlık dışı yöntemlerle hayvan vagonlarına doldurularak sürgün edildiklerini belirtti.

Genel Başkan Nurullah Ağrı, 'Ahıska Türkleri büyük bir soykırımın ortasında bırakıldı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden yapılan işkenceler, açlık, soğuk ve hastalıklarla binlerce insan yollarda can verdi. Bu acıyı unutmadık, unutturmayacağız' ifadelerini kullandı. Türk dünyası için birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çeken Ağrı, 'Dünya Türklerinin birbirine kenetlenmesi, tarihten gelen acıların bir daha yaşanmaması için elzemdir. Nerede bir Türk varsa, orada bizim sorumluluğumuz vardır' dedi.

Dünya Türk Birliği olarak Ahıska Türklerinin haklı davasının takipçisi olduklarını vurgulayan Ağrı, sürgün mağdurlarının yaşadığı dramın dünya kamuoyuna daha güçlü anlatılması gerektiğini ifade ederek, 'Tarihin bu kara sayfasını unutmayacak, unutturmayacağız. Ahıska Türkleri yalnız değildir' sözleriyle tamamladı.