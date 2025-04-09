Kayseri’de yapılan Türkiye Bilek Güreşi müsabakasına katılan 16 yaşındaki milli sporcu Zührenaz Dikici, hakeme ateş püskürdü. Genç kız hakkının yendiğini iddia etti.KAYSERİ (İGFA) - 2 Avrupa, 2 dünya ve birçok Türkiye şampiyonluğu bulunan Bilek güreşçisi sporcu Zührenaz Dikici,Kayseri’de yapılan Bilek Güreşi Müsabakasına katıldı.

Rakibini yendiği halde rakibinin kazandığını söyledi.

Maçı yöneten hakeme ateş püsküren Dikici, "Önce yarışmayı yanlış bilek haraketinden kaybettiğimi söylediler. Biz itiraf ettik. İtiraz kabul edildi. Sonra başka bir bahane öne sürülerek. Kazandığım yarışma bana kaybettirildi. Her tarafta kameralar var. Kameralar incelendiğinde de hakkımın yenildiği açıkça görülecek. Hakem bile bile bana maçı kaybettirdi" dedi.