OPET’in ana sponsorluğunda düzenlenen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası’nın (WCGC) 2024 Türkiye Finali’nde birinciliği Şermin Öztürk ve Serdal Erdoğan’dan oluşan ITA Jewellery Takımı kazandı. Regnum Golf & Country Bodrum’da yapılan turnuvanın şampiyonu, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek olan dünya finalinde ülkemizi temsil edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Golf severler Türkiye’nin en seçkin golf sahalarından biri olan Regnum Bodrum Golf & Country Club’ta bu yıl da unutulmaz bir deneyim yaşadı. OPET’in ana sponsorluğunda yapılan ve Türkiye’nin en iyi kurumsal golf oyuncularını bir araya getiren WCGC – World Corporate Golf Challenge (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) 2024 Türkiye Finali’nde şampiyonluğunu ITA Jewellery Takımı kazandı. 11 Ağustos Pazar günü gerçekleşen Dünya Kurumsal Golf Turnuvası’nın Türkiye Ulusal Finali’nde birinci olan Şermin Öztürk ve Serdal Erdoğan’dan oluşan ITA Jewellery Takımı 28 Ekim – 1 Kasım tarihlerinde Çin Haikou’da yapılacak dünya finalinde Türkiye’yi ve şirketini temsil edecek. Toplam 30 takımın yarıştığı turnuvayı Şermin Öztürk ve Serdal Erdoğan ikilisi, toplamda 144 puan alarak tamamladı. Mehmet Aygün ile Şehmus Işık’ın temsil ettiği Cullinan Hotels takımı 141 puanla ikinci sırada yer alırken, Deniz Özdoğan ve Muhammed Ali Aydın’ın oluşturduğu EGK takımı ise 138 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Kazanan takımların ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada OPET olarak World Corporate Golf Challenge’ın 34 ülkede düzenlenen turnuvalarının Türkiye ayağına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, dünya finaline katılacak ve ülkemizi temsil edecek takımımıza başarılar diledi.

TURNUVANIN GELİRİ BODRUM SAĞLIK VAKFI’NA BAĞIŞLANDI

OPET’in katkıları ile her geçen yıl büyüyüp gelişen turnuvadan elde edilen gelir fizyoterapi ve kişisel gelişim hizmetleri ile engelli bireylerin bağımsız olarak yaşamalarını sürdürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını yürüten Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlandı.

World Corporate Golf Challenge – Dünya Kurumsal Golf Turnuvası, 1993’ten beri yaklaşık 1 milyon golfçünün katıldığı ve 2013 yılından beri de Türkiye’de düzenlenen dünyanın en geniş katılımlı kurumsal golf turnuvası olma özelliği gösteriyor. Turnuva 2015 itibarıyla 34 ülkede yapılıyor ve kazanan takımlar her yıl dünya finalinde buluşuyor. Şirketler turnuvada bir araya gelerek hem ülkelerini hem de şirketlerini temsil ediyor.

OPET 10 YILDIR ARALIKSIZ DESTEK VERİYOR

Sosyal sorumluluk projeleri dışında kültür, sanat ve spora verdiği destekle akaryakıt dağıtım sektöründe öne çıkan OPET’in aralıksız olarak 10 yıldır sponsor olduğu golf turnuvası, iş dünyasında liderlik ve takım çalışmalarının sporla nasıl örtüştüğünün canlı bir göstergesi. Turnuvada yer alan sporcular, golf sahasındaki yeteneklerini sergilerken, aynı zamanda takım ruhunu, stratejik düşünce yetilerini ve stres altında nasıl performans göstereceklerini de ortaya koyuyor.

WCGC – World Corporate Golf Challenge (Dünya Kurumsal Golf Turnuvası) 2024 Türkiye Finali’nde dereceye girenler: Birinci Takım: ITA Jewellery / Şermin Öztürk – Serdal Erdoğan

İkinci Takım: Cullinan Hotels / Mehmet Aygün – Şehmus Işık

Üçüncü Takım: EGK / Deniz Özdoğan – Mehmet Ali Aydın

Longest Drive Kadınlar: Sinem Wevers

Longest Drive Erkekler: Anıl Tetik

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