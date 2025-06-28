2025 Türkiye Drift Şampiyonası ikinci yarışı, Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto ve HT Spor katkılarıyla yarın TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenecek.KOCAELİ (İGFA) - Profesyonel drift araçlarının Kapı kapıya mücadeleleri, saat 09.30’da antrenman turları ile başlayacak. Saat 12.30’daki sıralama turlarının ardından, 14.15’ten itibaren eleme eşleşmelerine geçilecek.

Halka açık ve ücretsiz olan organizasyon, saat 15.30’dan itibaren HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.