Edirne Keşan Genç Ordu U-9 takımı turnuvayı gururla tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Genç Ordu U-9 takımı, Kartepe International Cup’ta zorlu rakiplerini geçerek finale çıktı ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

KEŞAN GENÇ ORDU U-9 TAKIMINDAN KARTEPE’DE GURUR VEREN BAŞARI

Keşan Genç Ordu U-9 (2016 doğumlu) takımı, Kartepe’de düzenlenen International Cup Turnuvası’nda büyük bir başarıya imza attı. Organizasyon firmasının düzenlediği turnuvada mücadele eden minik futbolcular, grup maçlarında zorlu rakiplerini mağlup ederek dikkatleri üzerine çekti.

FİNALE GİDEN YOL

Turnuvada öne çıkan performanslardan biri, Keşan Genç Ordu’nun Juventus Akademi İstanbul ile oynadığı yarı final mücadelesi oldu. Heyecan dolu karşılaşmayı 3-2 kazanan Keşan Genç Ordu U-9 takımı, adını finale yazdırdı.

FİNALDE İKİNCİLİK GURURU

Finalde ise 54 Futbol Akademi Kulübü ile karşı karşıya gelen Keşan temsilcisi, önceki gün saat 09.40’ta oynanan maçta rakibine mağlup oldu. Bu sonuçla Keşan Genç Ordu U-9 takımı turnuvayı ikincilikle tamamladı.

GURUR KAYNAĞI OLDULAR

Genç yaşlarına rağmen sergiledikleri üstün performansla göz dolduran Keşan Genç Ordu oyuncuları, spor camiasından takdir topladı. Kulüp yetkilileri, minik futbolcuların başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.